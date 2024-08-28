شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتكثيف حمت توعية الشباب بمخاطر الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بمخاطر الإدمان.