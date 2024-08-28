شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الأسرة المصرية.. دراسة ترصد تفاصيل مبادرات تحسين الصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيحية أن ملف القطاع الصحي في مصر جاء على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى، والتي انطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشارت الدراسة إلى تحسين خصائص الصحة الإنجابية للأسرة المصرية، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية، وذلك بناءً على خطة مدروسة لمعدلات الإنجاب المختلفة في المحافظات المصرية ومستوى تعليم الفتيات، حيث أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الموجهة، وأبرزها فيما يلي:

• مبادرة أيامنا أحلى: حيث أطلقت الدولة أعدادًا كبيرة من القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمنتفعين بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.

• حملة "من حقك تنظمى": ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة على مستوى 9 محافظات وهي "الجيزة – القاهرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسكندرية – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط"، بالإضافة إلى استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

• مبادرة "اثنين كفاية": تهدف المبادرة إلى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية. وتُنفذ المبادرة في 2257 قرية ضمن 119 قسمًا ومركزًا في المحافظات العشر المستهدفة وهي (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

• مبادرة برنامج تنظيم الأسرة: والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل من خلال رفع وعي الأسر المستهدفة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بتكلفة 1.14 مليار جنيه. كذلك تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى خاصة المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية. وتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ويلاحظ استهداف محافظات الوجه القبلي بشكل خاص والتي ترتفع فيها معدلات الإنجاب بشكل ملحوظ عن محافظات الوجه البحري، كذلك التركيز على قرى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والاهتمام برفع الوعي للسيدات تجاه القضايا السكانية بجانب توفير وسائل تنظيم الأسرة الآمنة.