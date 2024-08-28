شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 14 دولة أفريقية يتحدون لتوفير الموارد الحيوية للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إنه في عرض غير مسبوق للوحدة لدعم منظمة الصحة العالمية، تعهدت 14 دولة أفريقية والعديد من الشركاء بأكثر من 45 مليون دولار أمريكي لجولة الاستثمار لمنظمة الصحة العالمية، وهي مبادرة عمرها 3 أشهر تهدف إلى توليد تمويل مستدام للمنظمة في قلب البنية الصحية العالمية. تم التعهد بهذه الالتزامات خلال اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا.

أكد رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء القارة على أهمية الاستثمار في الصحة العالمية وضمان قوة منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "أود أن أشكر الدول الأعضاء في منطقتنا الأفريقية على دعمها النشط للجولة الاستثمارية الأولى لمنظمة الصحة العالمية لتعبئة الموارد المتوقعة والمرنة اللازمة لعملنا الأساسي على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأضاف: "إن التمويل الكامل والمستدام سيمكن منظمة الصحة العالمية من دعم البلدان بشكل أفضل في عملها لبناء مجتمعات سكانية أكثر صحة ومرونة وازدهارًا".

اجتمعت البلدان والشركاء معًا في هذا الحدث التاريخي الذي يهدف إلى تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل مستدام وبالتالي تمكينها من الوفاء بولايتها بشكل أكثر فعالية وتعزيز الأهداف الرئيسية لتعزيز وتوفير وحماية الصحة والرفاهية للجميع. وشملت البلدان بوتسوانا وكابو فيردي وتشاد والكونغو وإثيوبيا وغامبيا وموريشيوس وناميبيا والنيجر ورواندا والسنغال وسيشيل وجنوب إفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة.

وانضم العديد من الشركاء إلى الدول الأعضاء في تقديم التزامات بدعم منظمة الصحة العالمية والالتزام بتقديم التعهدات في وقت لاحق من العام، بما في ذلك مؤسسة هلمسلي الخيرية، ومؤسسة السكري العالمية، ، وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "إن وجود منظمة صحية قوية وقابلة للتنبؤ وممولة بشكل مستدام أمر ضروري لمنطقتنا والعالم لمواجهة التهديدات الصحية المتعددة التي نواجهها؛ ودعم الوقاية من الأمراض على أساس الأدلة الواسعة المتاحة لدينا "كل تعهد وكل شراكة لها أهميتها. معًا، يمكننا تحقيق مستقبل حيث تكون الصحة والرفاهية في متناول الجميع".

ستستمر جولة الاستثمار لمنظمة الصحة العالمية في الأشهر المقبلة وستتضمن لحظات رئيسية للتعهد بالتبرعات في جميع أنحاء العالم. .

