شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يلتقى لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، أعضاء لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي جاءت برئاسة الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيح وعضوية كل من الدكتورة سماح صالح والمهندس أمجد الحويحي والمهندس طارق عطية، وذلك بحضور ا.د. سهير رمضان مسئول ملف الاستدامة بالجامعة وا.د. محمد نجيب المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الصادق الجهود التي تبذلها جامعة القاهرة في مجال ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أشار إلى المشاريع البيئية والمبادرات التي نفذتها الجامعة وشاركت فيها خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الوعي بقضايا المناخ بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على الدور الرائد الذي تلعبه الجامعة لأجل ان تُصبح جامعة مستدامة صديقة للبيئة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا للتميز في جميع الجوانب الأكاديمية والبحثية بالإضافة إلى التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية.

جدير بالذكر، ان لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة قامت بجولة تفقدية بالحرم الجامعي وبعدد من الكليات لمعاينة ما تم إنجازه على الطبيعة في هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة في إطار المنافسة على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة، وهي الجائزة التي سبق أن فازت بها جامعة القاهرة في نسختيها السابقتين عن الأعوام 2021 - 2023 وهي تهدف إلى تشجيع الجامعات المصرية على تبني سياسات وممارسات تدعم الاستدامة وحماية البيئة.