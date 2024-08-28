شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 شخصًا على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بحصول 42 شخصًا على الجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 3 أشخاص من كازخستان وروسيا وأوزبكستان حارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



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