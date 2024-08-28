شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة البترول يبحث مع رؤساء اللجان النقابية متطلبات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عباس صابر، اجتماعا لرؤساء اللجان النقابية لشركات القطاع العام، لمناقشة متطلبات عمال شركات القطاع العام ومستجدات الدورة النقابية الحالية، و ذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة.

وأكد عباس صابر، أن الفترة القادمة تتطلب من جميع أعضاء اللجان النقابية السعى والعمل بإخلاص والحرص علي انهاء مطالب العاملين، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المرجو منا كنقابيين.

وتناول الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها آخر المستجدات عن الدورة النقابية الحالية، ووضع الية لخطوط الدورة وحل المشاكل التي تعرقل عجلة الانتاج والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.

جاء اللقاء بمشاركة عايدة محى الدين، الأمين العام لنقابة البترول، و اشرف المحروقى نائب أول رئيس النقابة ، محمود موسى امين الصندوق للنقابة العامة ، سعيد زكريا نائب رئيس نقابة البترول للسويس، احمد مبارك نائب رئيس نقابة البترول للاسكندرية، حسام فاروق نائب رئيس نقابة البترول للاسكندرية ، صبرى عبدالعزيز نائب رئيس نقابة البترول للقطاع العام، محمد يسرى نائب رئيس نقابة البترول للقطاع المشترك و الاستثمارى، محسن جبر امين عام مساعد نقابة البترول، على حسن امين صندوق مساعد النقابة العامة، هيثم زاد الدين امين الاعلام لنقابة البترول، احمد الجوهرى امين الشباب لنقابة البترول، عبدالله مشهور امين العلاقات لنقابة البترول، علاء زكى امين العضوية والتنظيم لنقابة البترول.



