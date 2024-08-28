شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انكسار الحرارة اليوم على الدلتا والوجه البحرى وشمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بدايةً من اليوم الأربعاء سوف يحدث انكسار في حرارة الأجواء على مناطق الدلتا والوجه البحري وشمال الصعيد .

وتشير التوقعات، إلى أنه سوف يحدث انكسار حقيقي للحرارة على كافة المناطق وبداية تحول الأجواء من الصيف إلى الخريف، انخفاض في شدة الطاقة الحرارية وانكسار كبير في حرارة الليل وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، وزيادة الندى والرطوبة الجوية وتحول اتجاهات الرياح بتكون في معظمها شمالية غربية إلى غربية.

وأوضح فهيم أنه من الآن يجب أن يوضع ذلك فى الاعتبار لكل الزراعات وقبل بداية موسم زراعتها "البطاطس الشتوية والفراولة بالتحديد"، بحيث يتم التأكد من وجود نظام لصرف المياه وضبط ميول الأرض، بحيث يتم تجميع الأمطار بعيدا عن بطن الخطوط.

وحذر فهيم من الانتشار السريع للحشرات حرشفية الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار"، وانتشار الأمراض المحبة للرطوبة "البياض الزغبي وأعفان الثمار"، وارتباك في امتصاص النباتات لبعض العناصر الهامة مثل الفسفور بالتحديد والمسبب لسرولة البطاطس وجفاف أطراف الأوراق للبصل في المشاتل والحقل المستديم.