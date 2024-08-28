شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: يجب توفير 87.4 مليون دولار لمواجهة تفشى جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه بعد إعلان حالة الطوارئ العالمية في 14 أغسطس بأنها تحتاج إلى 87.4 مليون دولار أميركي على مدى 6 أشهر، من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، للعمل مع البلدان والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين لوقف واحتواء تفشي مرض جدرى القرود الحالي.

ستستخدم منظمة الصحة العالمية هذه الأموال لتنفيذ الأنشطة الحاسمة الموضحة في الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستجابة (SPRP) التي صدرت يوم، 26 أغسطس 2024.

تعد الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستجابة إطارًا شاملاً طورته منظمة الصحة العالمية لتوجيه الاستجابة العالمية لفيروس جدرى القرود MPOX، مع التركيز على المراقبة والبحث والوصول العادل إلى التدابير الطبية المضادة وتمكين المجتمع.

وسيتم استخدام الأموال المطلوبة في مقر منظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية والقطرية، لتمكين تنسيق الاستجابة، وتقديم المساعدة الفنية، وتشغيل العمليات، وتسليم الإمدادات الطبية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة إلى تمويل كامل نطاق الاستجابة لفيروس جدرى القرود بشكل عاجل لمنع انتشار المرض وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.