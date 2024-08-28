شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جامعة حلوان ينضم رسميًا لعضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على منح نادي جامعة حلوان عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يتيح له ممارسة النشاط الكروي بشكل رسمي.

جاء هذا القرار عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة من منطقة القاهرة التابعة للاتحاد لمعاينة منشآت النادي والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية المطلوبة.

ويتميز نادي جامعة حلوان بملعب رئيسي مجهز بأرضية من النجيل الصناعي، صالح لإقامة التدريبات والبطولات في مختلف مسابقات كرة القدم خارج الصالات. ويعد الملعب من المنشآت الرياضية البارزة، حيث يتسع لـ 5000 متفرج، مما يؤهله لاستضافة العروض والفعاليات الرياضية الكبرى.

وبهذه الخطوة، يفتح الباب أمام نادي جامعة حلوان لتسجيل فرقه في جميع الفئات العمرية والمشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى إمكانية استضافة مختلف الفعاليات الرياضية تحت مظلة الاتحاد.

من جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي بهذا الإنجاز، مؤكدًا حرص النادي على تعزيز التعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية.

كما أكد الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذي للنادي على اهتمام الإدارة بتطوير النشاط الرياضي والانضمام لعضويات الاتحادات الرياضية بعد الانتهاء من تكوين الاكاديميات في كرة القدم ، وكرة السلة ، والتايكوندو ، والريشة الطائرة ، والكيك بوكسينج ، وقريبا الملاكمة ، والتنس كما اكد علي توفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز إمكانيات النادي المادية والبشرية.

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة نادي جامعة حلوان الرياضية، ومن المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة للنادي على الساحة الكروية المصرية.