شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات النظافة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على زيادة فاعلية حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات على الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين، مكلفًا بتعيين دوريات ثابتة للمرور والمتابعة.

ونبه على إلزام أصحاب المحلات بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم لعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام، وتوحيد لون صناديق القمامة أمام المحال لتحسين وتوحيد الصورة البصرة للطرق والمحاور.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بملف المسطحات الخضراء والحدائق وحصر المشاتل والإمكانيات الخاصة بكل منها ورفع كفاءتها لدعم منظومة التشجير بالأحياء والمراكز والمدن.