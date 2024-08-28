شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

‫ اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأعضاء الغرفة التجارية الألمانية، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعى، بحضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وتناول الإجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وانشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تصور خاص بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع وأشمل للمزارعين، فضلاً عن مساعدتهم فى تسويق المحاصيل، بالاضافة إلى توفير مستلزمات الانتاج الزراعى المختلفة، والإهتمام بالإرشاد الزراعى والدعم الفنى، والميكنة الزراعية الحديثة.

كما بحث الإجتماع أيضا، إمكانيات التعاون في بناء القدرات، للمهندسين الزراعيين، والعاملين بالجمعيات الزراعية، والمزارعين، للتعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، فضلاً عن مشروعات دعم صغار المزارعين فى القرى المختلفة.



كما تناول أيضا سبل التعاون في مجال تحديث وتطوير الري، والميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال استنباط البذور ذات الانتاجية العالية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية.



وبحث الاجتماع أيضا، التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والشراكة مع القطاع الخاص، في إقامة مشروعات زراعية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في إطار خطة الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.



ومن جانبهم أكد ممثلي الغرفة التجارية استعدادهم للتعاون مع وزارة الزراعة في نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة خاصة انتاج البذور والري الحديث واعداد برامج تدريبية لنشر الوعي الزراعي المعني بذلك.



