شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة حركة المرور بالطريق الدائرى بعد رفع أثار انقلاب تريلا بالخصوص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري، بنطاق الخصوص، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار، اتجاه المرج، وذلك بعد تعطل الحركة المرورية حوالى ساعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار بمنطقة رشاح الخصوص أعلى الطريق الدائرى.

علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار بمنطقة رشاح الخصوص أعلي الطريق الدائرى، اتجاه المرج، وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية علي الطريق.

فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع أثار الحادث بحضور ونش عملاق واستعدال السيارة وتجنيبها وفتح الحركة المرورية على الطريق.



اثار الحادث



إعادة الحركة المرورية بالطريق الدائرى بعد رفع أثار انقلاب تريلا بالخصوص



الحادث



حادث الخصوص