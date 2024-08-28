شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم سمرقند لـ ”الخليج 365”: نرغب فى زيادة رحلات الطيران المباشر مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال حاكم مدينة سمرقند، فضل الدين كريموفيتش إن مصر من الدول السياحية الشهيرة والتى ترغب بلاده فى تعزيز العلاقات معها وزيادة عدد السائحين بين البلدين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” على هامش المشاركة فى مهرجان "شرق تارولاناري" الدولي للموسيقى، إن تاريخ سمرقند يرجع إلى ثلاثة آلاف عام. ومثل المدن القديمة فى مصر وروما وأثينا وغيرها من المدن، تحمل سمرقند التى تعرف باسم "لؤلؤة الأرض" أهمية كبيرة لمكانتها الثقافية والتاريخية.

وأوضح أن المدن القديمة تدرك قيمة بعضها البعض ومن المهم أن يتم تعزيز العلاقات بينها على كافة المستويات.

وحول الطيران المباشر بين القاهرة وسمرقند، قال الحاكم إن مطار سمرقند الدولي الذي تم بناؤه حديثًا بدءًا من عام 2022، شهد إطلاق العديد من رحلات الطيران المباشر مع العديد من الدول الأجنبية.

ولفت إلى أن هناك خطط لإطلاق المزيد من الرحلات الجوية للمدن التاريحية حول العالم وهناك مناقشات لزيادة الرحلات إلى الدول العربية بما فى ذلك مصر فى المستقبل القريب.





وأضاف قائلا "إن تنفيذ هذا سيوفر الراحة ليس فقط لبلدنا، بل وأيضًا لجميع البلدان، وكذلك للسياح القادمين من مصر وإليها. نحن ندرس التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب."

وتأسس مهرجان "شرق تارونالاري" (أنغام الشرق) الدولي للموسيقى وأُقيم لأول مرة عام 1997، وقد استقبل فرقًا موسيقية وفنانين من 31 دولة؛ وبحلول عام 2019،- والذي شهد الدورة ال12 من المهرجان ، ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 75 دولة.

ويشارك فى مهرجان هذا العام أكثر من 300 ممثل من حوالي 80 دولة حول العالم. ومن مصر، يشارك الفنان المصرى، د. محمد العجينى، عازف آلة القانون.

وافتتح الرئيس شوكت ميرضائيف المهرجان مساء الاثنين فى حفل مهيب شهد مشاركة كبار المطربين الأوزبكيين الذين استعرضوا أطياف الموسيقى الوطنية المتنوعة فضلا عن مشاركة مئات من الراقصين الذين قدموا رقصات تقليدية مختلفة.