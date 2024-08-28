شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد لتحديث بيانات المستفيدين من دعم بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى خطابا وجهته إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، يفيد بأنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون تفيد "سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، لبعض الفئات، بحيث قد لا يتجاوز عددهم 7 آلاف بطاقة، وذلك فى حالة عدم تقديم المستندات لمديرية تموين التابع لها"

وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن فى الحالات "مطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة.

وتضمن القرار أنه فى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد الذى ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومى له.