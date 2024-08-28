شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ دور ثان، موضحين أن أسئلة امتحان مادة الفيزياء تضمن جزئيات أسهل من اختبار الدور الأول ولكن هناك جزئيات أخرى من الأسئلة للتفكير والمستويات العليا، موضحين أن الأسئلة قريبة من حيث المستوى والصعوبة من اختبار الدور الأول، كما أوضح طلاب الشعبة الأدبية أن الأسئلة فى مادة التاريخ واضحة ومباشرة عدا جزئيات بسيطة تحتاج للتفكير قبل الإجابة عنها.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني ب50% فقط من درجة الامتحان للمادة بالنسبة لمن رسب فى مادة أو مادتين والدرجة الفعلية لمن أجلوا امتحانات الثانوية العامة دور أول ويؤدون امتحانات الدور الثاني.



وأدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.