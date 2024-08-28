شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: افتتاح وحدة العلاج الطبيعى للأطفال بمستشفى الصدر ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت وزارة الصحة والسكان، وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر بمحافظة بني سويف وقسماً للعلاج الطبيعي بمركز طب اسرة هربيط بأبو كبير بمحافظة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي 2024، وذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحركى وذوي الهمم والقدرات الخاصة وحرصها علي رعايتهم وتأهيلهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات تعتبر من الأقسام الحيوية التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، ويتم فيها تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين حالة المرضى من خلال التمارين العلاجية والعلاج اليدوي والكهربائى، وذلك عن طريق تقييم وتطوير خطة العلاج لكل مريض حسب حالته لتحسين وتسريع عملية الشفاء والتأهيل بعد الإصابات أو الجراحات.

وأضاف "عبد الغفار" أنه في إطار خطة الوزارة لتجديد وتحديث أجهزة العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، تم استحداث أجهزة العلاج الطبيعي ومن ضمنها جهاز الموجات فوق الصوتية وجهاز مساج وجهاز هيلث ترونيك بوحدات بني سليمان والإسكان وبوحدة جزيرة المساعدة بمحافظة بني سويف، فى إطار توفير خدمة علاجية ذات جودة طبية ملائمة.

ومن جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إنه يتم المرور بشكل دوري على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات لتلافي السلبيات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تم المرور خلال شهر يوليو الماضي على أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الفيوم العام وحميات الفيوم بمحافظة الفيوم والزقازيق العام وصدر الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، وام المصريين وبولاق العام بمحافظة الجيزة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى تنفيذ 35 يوما علميا لأخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات بمحافظات الدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وبني سويف، للاطلاع على أحدث استراتيجيات العلاج الطبيعي المتبعة، والأبحاث الحديثة في مجال العلاج الطبيعي، وبالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

