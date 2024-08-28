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هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن آليات التعامل مع الطفل المصاب بالحمى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:47 م

نصحت هيئة الدواء المصرية باتباع سلسلة من التعليمات الهامة إذا كان الطفل يعاني من الحُمَّى:​​

1-الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.​​

2- -إعطاء الطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة.​​

3 -شُرب كثير من السوائل يحسن عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، (لا ينبغي إعطاء الأطفال الرضع الأقل من ٦ أشهر سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي).​

4 - الحفاظ على راحة جسم الطفل كي يتعافى.​

5- -الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يرتجف، وارتداء ملابس خفيفة، والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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