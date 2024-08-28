شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن آليات التعامل مع الطفل المصاب بالحمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:47 م
نصحت هيئة الدواء المصرية باتباع سلسلة من التعليمات الهامة إذا كان الطفل يعاني من الحُمَّى:
1-الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.
2- -إعطاء الطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة.
3 -شُرب كثير من السوائل يحسن عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، (لا ينبغي إعطاء الأطفال الرضع الأقل من ٦ أشهر سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي).
4 - الحفاظ على راحة جسم الطفل كي يتعافى.
5- -الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يرتجف، وارتداء ملابس خفيفة، والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة.
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