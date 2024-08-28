شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن فرص عمل للشباب بالسويس فى شركات بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، توفير 76 فرصة عمل، للشباب من أبناء محافظة السويس، للعمل بشركات للقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بتخصصات مختلفة منها:

- مهندس جودة.

- محاسب.

- أخصائي مشتريات.

- عمال إنتاج.

- أفراد أمن.

- سائقين.

وذلك فى ضوء التنسيق بين الإدارة العامة ومديرية العمل بمحافظة السويس وشركات القطاع الخاص العاملة داخل نطاق المحافظة ، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، والتي تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن تلك الفرص التى جرى توفيرها تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظات لإيجاد فرص العمل، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتجهيز العمالة المؤهلة، والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الفرص التى جرى الإعلان عنها تتضمن: مهندس جودة – ب. هندسة وعلوم، وعمال إنتاج، وعمال لحام، و أمن إداراى، وسائقين كلارك و( ونش شوكة )، وعمال خدمات، وسباك، وأخصائى مشتريات، ومحاسب، وأخصائى مبيعات، ومهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا ، ولحام co2 ، وبرادين – أستيل فبركيشن ، ولحام أتوماتيك، ووناش – ورشة، وحجار، وعمال دهانات معادن ، وفنيين cnc، وأكدت على انه يجرى متابعة عمليات التشغيل والحصول على الفرص ، مع الشركة والمتقدمين من خلال الإدارة والمديرية ، وكذلك مراجعة عقود العمل والتأكد من تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له والحد الادنى للأجور.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة،كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، و قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.