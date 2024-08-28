شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يستقبل نظيره الكينى لتهنئته بتولى مهام منصب الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، الشيخ أحمد البدوي، مفتي كينيا، الذي حضر لتقديم التهنئة للمفتي بمناسبة توليه منصب الإفتاء.

خلال اللقاء، أعرب المفتي عن خالص تقديره للشيخ أحمد البدوي على زيارته وتهنئته الصادقة، مشددًا على أهمية التعاون بين دار الإفتاء المصرية وكينيا.

وأكد المفتي استعدادَ دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في كينيا، خاصة في مجالات تدريب المفتين وتطوير العمل الإفتائي.

وقال : "إن التعاون بين المؤسسات الإفتائية يعزز من نشر صحيح الدين والمنهج الوسطي، ونحن في دار الإفتاء المصرية نضع كافة إمكانياتنا في خدمة أشقائنا في كينيا لدعمهم في هذا المجال".

من جانبه، عبَّر الشيخ أحمد البدوي عن شكره العميق للمفتي على حسن الاستقبال، وأشاد بالدور الريادي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الوسطية وتعزيز الفهم الصحيح للدين الإسلامي.

وأضاف: "نحن في كينيا نعتبر الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مرجعيات أساسية في العالم الإسلامي، ونتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في مجال الإفتاء وتدريب العلماء، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الديني والعلمي في بلادنا".