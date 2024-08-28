شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفذ مشروع ميناء الصيادين بسفاجا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح نسب تنفيذ مشروع ميناء الصيادين بمدينة سفاجا المطلة على البحر الأحمر، وهو واحد من المشروعات العملاقة التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، حيث يتم إنشاؤه على مساحة 72 ألف متر، ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحري.

كما يوفر المشروع منظومة متكاملة لبيع الأسماك، وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجارى الإحترافى والمنظم فى هذا المجال، فضلًا عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع للقيام بذلك بشكل احترافى ومقنن ومراقب حكوميًّا ويخضع لمقاييس الجودة والإتقان.

ويحقق ميناء الصيادين بسفاجا مجموعة من الأهداف التى تخدم صناعة الثروة السمكية فى مصر حيث يحقق المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:

- يمثل ميناء الصيد نقطة انطلاق الصيادين للقيام بمهامهم.

- توفير الصناعات المطلوبة لتسهيل عملية الصيد وتوفير الأدوات المطلوب للصيد.

- تحقيق عملية تبادل تجاري بشراء الأسماك وطرحها بالسوق المحلية.

- السيطرة الكاملة على عمليات الصيد من خلال تقنين أوضاع الصيادين.

- توفير الصناعات اللازمة لتسهيل تصدير الأسماك إلى الخارج.

- الحفاظ على الأسماك داخل ثلاجات تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

- توفير وسائل نقل حديثة تسهم في نقل الأسماك بسرعة أكبر.

