شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الأربعاء، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس قضايا الدولة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولي منصبه رئاسة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن أصدق تمنياته للمستشار عبد الرزاق شعيب بالتوفيق والسداد في مهام منصبه، كما أشاد بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المال العام.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار زين العابدين علي إسماعيل نائب رئيس الهيئة "رئيس المكتب الفني"، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة.



المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الجيزة اليوم



رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الجيزة اليوم



رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الجيزة