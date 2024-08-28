محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجرزا بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قراراً باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجرزا بمركز ومدينة العياط وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلي القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، ووفقاً للوحة المعتمدة بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٢٤ ووفقاً للاشتراطات الخاصة بالمنطقة الصناعية القائمة بجرزا بالعياط.

وجاء قرار محافظ الجيزة بناءاً علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي اعتماد المخطط التفصيلي من الناحية الفنية للمنطقة الصناعية بجرزا العياط وذلك بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢٤ ، وكذا موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة الجيزة علي اعتماد المخطط بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للدفع بعجلة الأستثمار وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص عمل مستدامة.