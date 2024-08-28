أول قرار تجديد في عهد "الأزهري".. أحمد عطية رئيسا لهيئة الأوقاف لفترة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تجديد تعيين المحاسب أحمد عطية رئيسا لهيئة الأوقاف، لفترة جديدة.

ويعد التجديد لأحمد عطية في منصب رئيس هيئة الأوقاف، هو أول قرار تجديد لقيادة بوزارة الأوقاف منذ تولي الدكتور أسامة الأزهري مهام منصبه في الخامس من يوليو الماضي.

فيما، تقدم كافة العاملين بهيئة الأوقاف المصرية من قيادات و موظفين بالديوان العام و المناطق بأسمى عبارات التهاني والتبريكات للسيد المحاسب أحمد عطية أبو الوفا علي تجديد الثقة و تكليف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف له كرئيس لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، متمنين له دوام التوفيق و النجاح.

وتعاهد العاملون بهيئة الأوقاف المصرية، علي استمرار الجهود و العمل الدؤوب تحت قيادته لاستكمال مسيرة النجاح و النهوض بهيئة الأوقاف المصرية، واستكمال وضع الهيئة علي مسارها المنشود كواحدة من أكبر الهيئات الاقتصادية.