تبدأ من 115 جنيها.. أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين، حلوى المولد في الأسواق، وذلك من خلال ضخ ٣٠ طن مبدئيًا، بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى ١٥ معرض، والكمية قابلة للزيادة حسب الطلب بالأسواق.

وجاءت أسعار حلوى المولد، حسب وزارة التموين، كما يلي:

- علبة حلوى سادة - كيلو : 115 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس - كيلو: 145 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس - 2 كيلو: 285 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس - 3 كيلو: 485 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس - 5 كيلو: 825 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات - 2 كيلو: 450 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات - 3 كيلو: 675 جنيه.

-علبة حلوى فاخرة مكسرات - 5 كيلو: 1100 جنيه.