9 كليو حشيش داخل سيارته.. السجن المؤبد لـ "ديلر العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة (12) جنايات العجوزة، بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "حشيش" وغرامة نصف مليون جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات عن تعاطيه الحشيش، وغرامة 10 آلاف جنيه.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وهاني صبري أحمد، وأمانة سر خالد شعبان سيد، وطلعت عبده حسانين.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 6844 لسنة 2024 جنايات العجوزة والمقيدة برم 1892 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، فإن المتهم "تامر. أ" في يوم الثالث من أبريل 2024، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز جوهراً مخدراً " الحشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقال نقيب شرطة بقسم العجوزة، في أقواله، إنه أبصر المتهم يدخن سيجارة لجوهر الحشيش المخدر، حال استقلاله سيارته الخاصة" بي أم دبليو" فضبطه، وبتفتيشه، عثر على مائة قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وهواتف محمولة ومبلغ مالي بقصد الإتجار في المواد المخدرة، والسيجارة للتعاطي والهواتف الخلوية للتواصل مع عملائه المتعاطين والمبالغ المالية حصيلة الإتجار.

ثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطة عبارة عن مائة قطعة، بنية اللون للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، قرابة 9 كيلو ونصف جرام.