المشدد 10 سنوات لتوربيني أرض اللواء خطف طالبة وهتك عرضها في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قضت الدائرة (12) جنايات العجوزة، بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة في الطريق العام مهددًا إياها بالقتل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وهاني صبري أحمد، وأمانة سر خالد شعبان سيد، و طلعت عبده حسنين.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها لـ المتهم "عبد الحكيم . م" في القضية رقم ٧٥٥٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات العجوزة المقيدة برقم ٢٧٤٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الجيزة، تهمتي خطف طفلة، وهتك عرضها بالقوة تحت التهديد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في ١٧ أبريل ٢٠٢٤، بدائرة قسم شرطة العجوزة خطف المجني عليها الطفلة "م. ص" بالإكراه بأن تعدى عليها ضربا حال سيرها بالطريق العام، مما شل مقاومتها فاقتادها إلى إحدى المناطق الخالية من الماره، قاصدًا قطع الصلة بينها وذويها.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأنه عقب إتمامه لجرمه محل الوصف السابق، حصر عنها ملابسها وتحسس مناطق عفتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه بسؤال المجني عليها الطفلة "م.ص"، على سبيل الىستدلال، قررت أنها حال سيرها بالطريق تفاجأت بسير المتهم خلفها أعقبها مباغتته لها بأن كال لها ضربات عدة، كاتما لأنفاسها، مهددًا إياها بالقتل، مبعدا إياها عن الطريق، وما أن ظفر بها حتى حسر عنها وعنه الملابس، هاتكا لعرضها بالقوة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت قرارها السابق.