شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة مصرية وعربية للاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى الإدانات المصرية والعربية للاقتحامات الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية.

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