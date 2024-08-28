شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. أسرة الراحل نبيل العربى تتلقى العزاء بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى، اليوم الأربعاء، أسرة الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، العزاء فى الراحل الذى وافته المنية الاثنين الماضى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.

وكانت قد شعيت أمس جنازة العربي، وسط حضور كبير من قبل عدد من الدبلوماسيين ورموز المجتمع، وعلى رأسهم أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، وذلك في مقابر العائلة بطريق السويس في مدينة الرحاب.

ونبيل العربي سياسى ودبلوماسى مصرى، تنقل فى الوظائف من قاضٍ فى المحكمة الدولية إلى وزير للخارجية المصرية، قبل أن يستقر به المقام أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

ولد نبيل عبد الله العربى يوم 15 مارس 1935، فى العاصمة المصرية القاهرة.

وتخرج فى كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير فى القانون الدولى وعلى الدكتوراه فى العلوم القضائية من مدرسة الحقوق فى جامعة نيويورك.

عمل مستشارا قانونيا للوفد المصرى أثناء مؤتمر كامب ديفد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978.

عين سفيرا لمصر لدى الهند (1981-1983)، وممثلا دائما لها لدى الأمم المتحدة فى جنيف (1987-1991)، وفى نيويورك (1991-1999).

شغل نبيل العربى منصب وزير خارجية مصر منذ 7 مارس 2011 خلفا لأحمد أبو الغيط، وكان قد رشح فى 4 مارس2011 من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولى هذه الحقيبة.