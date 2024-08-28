شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة وتحسن الأحوال بداية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سينتهى يوم 22 سبتمبر، ومع بداية شهر سبتمبر سنشعر بتحسن تدريجيا فى الأحوال الجوية، واليوم شهدنا سحب منخفضة ومتوسطة، وسقوط أمطار خفيفة فى بعض المحافظات.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الأيام المقبلة ستختلف مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وستكون أقل حرارة من الأيام الماضية، مع وجود منخفضات جوية فى طبقات الجو العليا، وسنرى سحب منخفضة ومتوسطة على مدار الأيام المقبلة ستساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، مما يساعدنا على الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة والإحساس بالرطوبة.

ولفتت منار غانم إلى أن الأيام المقبلة سنرى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية من حيث قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة والعظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة 34 درجة مئوية ومنتصف الأسبوع المقبل يتصل لـ 33 درجة مئوية وسنشعر تدريجيا بالتحسن.

تابعت: "غدا فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة فى المحافظات الشمالية، وبداية من يوم السبت ستبدأ سقوط الأمطار على المناطق الساحلية منها السلوم، مؤكدة أن التغيرات المناخية أثرت على كل الفصول، وعلى المواطنين متابعة النشرات الجوية، والتواجد فى أمكان جيدة التهوية".