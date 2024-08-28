شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل لم تغير أيا من شروطها بشأن اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال لقائه جنودا من لواء جولاني على الحدود الشمالية: "لقد أحبطنا هجوما مفاجئا لحزب الله ونعمل لعودة السكان إلى منازلهم بسلام".

وتابع نتنياهو في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "إسرائيل لم تغير أيا من شروطها لاتفاق بشأن غزة".

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي، إن الهجوم الصاروخي على الجولان تصعيد كبير وحزب الله سيتحمل المسؤولية.