شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل لم تغير أيا من شروطها بشأن اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال لقائه جنودا من لواء جولاني على الحدود الشمالية: "لقد أحبطنا هجوما مفاجئا لحزب الله ونعمل لعودة السكان إلى منازلهم بسلام".
وتابع نتنياهو في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "إسرائيل لم تغير أيا من شروطها لاتفاق بشأن غزة".
في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي، إن الهجوم الصاروخي على الجولان تصعيد كبير وحزب الله سيتحمل المسؤولية.
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