شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى السكرتير التنفيذى لمنظمة "الشراكة العالمية للمياه" فى ستوكهولم والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، آلان آتكيسون السكرتير التنفيذي لمنظمة "الشراكة العالمية للمياه" (GWP) على هامش فعاليات "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم.

شهد اللقاء التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في مجال المياه، وتبادل الآراء حول مشروعات وأنشطة المنظمة التى يتم تنفيذها فى أفريقيا، وسُبل زيادة هذه المشروعات خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

كما تم مناقشة كيفية دعم منظمة "الشراكة العالمية للمياه" لأحد المشروعات التى تخدم محاور مبادرة AWARe ، خاصة محور "ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها" ، حيث يٌمكن العمل سوياً لحشد التمويلات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأفريقية من خلال هذا المحور.