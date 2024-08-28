شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تقليل الكثافات.. تعليمات مهمة من تعليم الجيزة استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية وإدارات التنسيق والمتابعة والتخطيط داخل الإدارات التعليمية بـ تعليم الجيزة، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع عدة تعليمات مهمة بشأن العملية التعليمية، استعدادًا لـ العام الدراسي الجديد 2025/2024، وذلك على النحو التالي:

-تنفيذ قرارات الوزارة وتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا.

-إرسال تقرير مفصل قبل توزيع الكثافات وبعد لكل مدرسة مع ذكر المعوقات إن وجدت.

-استغلال المدارس الثانوية للاستفادة منها فى توزيع الكثافات للاستفادة من البنية التكنولوجية الموجودة بالإدارات التعليمية.

-سد عجز المعلمين بالمواد الثقافية والأولوية للقائمين على رأس العمل بالمدارس يليهم الاستعانة بمن خرجوا على المعاش ثم التعاقد مع خريجى كليات التربية ثم الكليات الأخرى.

-تفعيل دور مجالس الآباء فى توعية أولياء الأمور بخطة وتعليمات الوزارة لتخفيض الكثافة لتحسين جودة مخرجات التعلم وتهيئتهم لاستقبال العام الدراسى بلا مشاكل.

-متابعة أعمال الصيانة والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتسليم المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.

-الانتهاء سريعًا من المستحقات المالية للمعلمين وإرسال تقرير بأسباب التأخير فى تسليم المتأخرات المالية لهم إن وجدت.

-متابعة مدير عام الإدارة والوكيل الدائمة لجميع مدارس الإدارة لتفقد تنفيذ القرارات الوزارية وتقليل الكثافات بالحد الذى أقرته الوزارة.

-تفعيل دور الإشراف العام وأمن المدارس حرصًا على أمن وسلامة وراحة الطلاب.

واستمع وكيل الوزارة لأسئلة المعلمين والمعلمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقام بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا وموفقًا.