شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك ينشر قائمة بعناوين الفروع وطرق التقدم بالشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز حماية المستهلك قائمة بعناوين أفرع جهاز حماية المستهلك بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه يمكن التقدم بشكوي من خلال إحدي الطرق الأتية:

1. الإتصال علي رقم : 19588 من أي خط أرضي ، للتسجيل / او الإستفسار عن شكوي يومياً من 8.30 صباحاً وحتي ال 9:00 مساءاً .

كما يمكنكم تسجيل الشكوي الآن عبر خدمة الواتس اب" علي مدار الساعة" و الدخول علي الرابط التالي مباشرة http://shakwa.cpa-mobile.com/

2. إرسال شكواك إلكترونياً علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

3. التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين ، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

https://www.cpa.gov.eg

وكان جهاز حماية المستهلك قد نشر فى وقت سابق إنفوجراف يتضمن البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن "19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية "فيس بوك" على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

في حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تتضمن المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي "إيصال الصيانة وذلك إن وجد".

تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهي "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهي رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي " بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي "إيصال تسليم الجهاز للوكيل ".

تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالاضافة الى المستندات الإضافية وهي إيصال الاستهلاك.

تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".

تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكي - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهي الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.