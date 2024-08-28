شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى عزاء الدكتور نبيل العربى بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى إلى مسجد المشير طنطاوى للمشاركة فى عزاء وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى.

ومن بين الحضور وكيلة الامين العام للامم المتحدة الدكتورة غادة والي، والمبعوث الخاص للامم المتحدة للتنمية المستدامة، والدكتور محمود محي الدين، بالإضافة إلى وزير التموين السابق الدكتور على المصيلحى.



بدر عبد العاطى وسامح شكرى فى عزاء نبيل العربى