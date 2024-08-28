أمطار تصل لرعدية ورياح وحرارة.. حالة الطقس غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 29 أغسطس 2024، والأحوال الجوية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدا الخميس يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء، قد يصاحبها فرض ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

وأشارت إلى أن طقس غدا الخميس يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا، على مناطق من "حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.