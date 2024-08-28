أستاذ طب نفسي: السمات النرجسية زادت لدى الأشخاص بعد انتشار "سوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك إحصاءات علمية ودراسات متعمقة أكدت زيادة السمات النرجسية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أن الدراسات أظهرت أن السمات النرجسية قد زادت بشكل كبير مع انتشار منصات مثل انستجرام وفيسبوك ويوتيوب، حيث أصبحت الشخصيات النرجسية والاستعراضية أكثر وضوحًا.

وقال: "لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يلتقطون صور سيلفي بشكل مفرط أو يغيرون بروفايلاتهم بشكل مستمر لديهم سمات نرجسية واضحة، ومن الضروري أن نميز بين النرجسية كمرض وبين السمات النرجسية التي قد تظهر في سلوكيات معينة.

وأضاف: "النرجسي هو شخص يشعر بأهمية مبالغ فيها ويحتاج إلى الإطراء والمدح، ويعتقد أنه يستحق معاملة خاصة، كما يكون حساساً للغاية تجاه النقد ولا يحتمل أي انتقاد.

وتطرق المهدي إلى الأنواع المختلفة من النرجسية، قائلاً: "هناك النرجسية البسيطة، التي تتمثل في الإعجاب المفرط بالنفس دون إلحاق الضرر بالآخرين، والنرجسية المنتجة، حيث يسعى النرجسي لتحقيق النجاح ليثبت قيمته، كما يوجد النرجسيون المبدعون الذين يبرزون من خلال إنجازاتهم في الفن والعلم."

وأشار إلى أن "النرجسية العظمة تركز على الصورة الشخصية والمكانة الاجتماعية، بينما النرجسية الهشة تتسم بالردود العنيفة تجاه النقد، أما النرجسية الخبيثة، فتتضمن سمات مثل الشك والاستبداد أو السلوكيات السيكوباتية مثل الكذب والخداع".