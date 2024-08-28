برلمانية تطالب بزيادة محطات التقوية لشبكات المحمول بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد محطات التقوية لشبكات الاتصالات، بعزبة سكينة الجديدة والقديمة التابعة لقرية أبيس الأولي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن هذا يأتي في ضوء المتابعة والرصد المستمر لمعاناة أهالي الدائرة، والوقوف على حلول لهذه الشكاوى التى تمس حياتهم اليومية.

وأكدت أنها تلقت عدة شكاوى بشأن وجود أزمة في الانقطاع المتكرر لشبكات الهاتف المحمول في عزبة سكينة الجديدة والقديمة، الأمر الذى يؤثر على كفاءة خدمة الإنترنت والاتصالات بالمنطقة، ويجعل أهالي العزبة في أزمة مستمرة نتيجة تراجع خدمات المحمول، التى باتت من الخدمات الأساسية للمواطن، نظرا لارتباطها بكافة الخدمات التي يحتاجها الفرد، مشيرة إلى أن خدمة الهاتف المحمول لم تعد رفاهية بل أصبحت جزء لا يتجزأ عن حياتنا اليومية، في ظل الثورة التكنولوجية التي تجعل كافة الخدمات ووسائل المعرفة عبر الهاتف الصغير.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تتبنى استراتيجية التحول الرقمي، وباتت ترسخ لهذا المفهوم في كافة الخدمات الحكومية المقدمة، التى تحولت بالفعل إلى نظام بيئي رقمي قائم على البيانات، ومن أجل ذلك طورت العديد من الخدمات الإلكترونية تنفيذا لهذه الاستراتيجية، مؤكدة أن هذا المجهود لا يتماشى مع غياب خدمات الاتصالات عن بعض القرى والنجوع، لذا فلابد من تحرك سريع من قبل الجهات المعنية لحل تراجع كفاءة الشبكات لهذه المناطق واستعادة قوتها مرة أخرى.

وأضافت الدكتورة دينا هلالي، أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا بحرصنا على تسهيل الحياة اليومية على المواطن وتقديم كافة الخدمات الممكنة له وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجحت في تحقيق طفرة حقيقية بالريف المصري بالوجه البحري والقبلي، وتمكنت أيضا من إحداث فارق ملموس في حياة الملايين بعد عقود من التهميش.