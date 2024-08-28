قبل نظر القضية.. تفاصيل تصالح الفنان أحمد رزق مع أسرة عامل الدليفري في واقعة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصالح الفنان أحمد رزق وأسرة الشاب علاء عماد، عامل الدليفري، ضحية ابن الفنان أحمد رزق، الذي دهسه داخل كمبوند شهير في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الشاب، أن والده قرر التصالح مع ابن الفنان أحمد رزق قبل أيام من المحاكمة التي ستُعقد في 5 سبتمبر المقبل.

وبينت المصادر لـ "الخليج 365"، أن أسرة الضحية من المقرر أن تتنازل عن القضية أمام هيئة المحكمة في أولى الجلسات المُحددة للواقعة.

البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

تبين بالفحص اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق في أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بدليفري وإصابتهم جميعًا جراء الحادث.

ابن الفنان أحمد رزق ومرافقه أصيبا بكسور وسحجات فيما أصيب عامل الدليفري بكسر بالجمجمة وحالته الصحية متدهورة وتم تحويله لمستشفى قصر العيني ليفارق الحياة بعد صراع مع المرض.