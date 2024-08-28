نهاية أباطر الكيف بالتخشيبة .. السجن المؤبد لعاطلين في "إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "12" جنايات العجوزة، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، حُكمها بإدانة عاطلين بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام بالإتجار في جوهر "الحشيش" المخدر.

شُكلت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران وهاني صبري أحمد، وسكرتارية خالد شعبان سيد وطلعت عبده حسانين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية التي حملت رقم 7056 لسنة 2023 جنايات قسم إمبابة والمقيدة برقم 2495 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين" رامز ح." و "حسام أ."، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم إمبابة، ترأسها رئيس المباحث، ألقت القبض على المتهمان، وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على كيس أسود بداخله أربعة قطع داكنة كبيرة لجوهر الحشيش المخدر، وكذا كيس آخر بداخله خمسة عشر قطعة لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على كيس أسود بداخله قطعتين داكنة كبيرة لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عشر بداخلها على حقيبة قماش تحوي تسعة عشر قطعة كبيرة من جوهر الحشيش، إذ ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن أربعة عشر قطعة من المضبوطات تبين أنهم لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا قائما ١٨٨٣٠ جم، حيث أن محتوى الخامسة عشر قطعة وزنت ١٢٣٤,٧٠ جم.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات العاجلة، التي أصدرت قرارها السابق ضد المتهمان عما أسند إليهما من اتهام.