شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 21 حالة إصابة بفيروس أوروبوش فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC "، إن ما يقرب من 21 شخصًا في الولايات المتحدة تأكدت إصابتهم بفيروس أوروبوش أثناء سفرهم خارج البلاد هذا الصيف، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقد تصدر فيروس أوروبوش، الذي لم يكن معروفًا من قبل، عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة مع تقارير عن عدد صغير من الوفيات وارتباط محتمل بالتشوهات الخلقية لدى الأطفال المصابين في الرحم.

كانت جميع الحالات الـ 21 - 20 حالة في فلوريدا وحالة واحدة في ولاية نيويورك - لأشخاص سافروا إلى كوبا، التي تشهد أول تفشى مسجل لمرض أوروبوش، والذي يشار إليه أحيانًا باسم "حمى الكسلان"، تم كتابة التقرير من قبل علماء الصحة العامة من فلوريدا ونيويورك ونشر في مجلة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على الإنترنت "التقرير الأسبوعي للأمراض والوفيات".

وقال الموقع، إنه في هذا الوقت، نوصي النساء الحوامل بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى المناطق التي تشهد تفشيات مستمرة"، هذا ما قالته إيرين ستابلز، عالمة الأوبئة الطبية في قسم الأمراض المنقولة بالنواقل في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مقدمي الرعاية الصحية من توخي الحذر من الأشخاص المصابين بعدوى أوروبوش، والتي انتشرت في العديد من دول أمريكا الجنوبية وكوبا، كما حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها الأطباء في أوروبا من التفكير في أوروبوش عند مواجهة المسافرين المرضى، حيث أبلغت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا عن 19 حالة في يونيو ويوليو.

كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في البرازيل - الأولى التي تم الإبلاغ عنها بالتزامن مع حمى أوروبوش - بين نساء في أوائل العشرينات من العمر، كانت هناك أيضًا حفنة من التقارير حول الانتقال الرأسي المحتمل للفيروس - عندما ينتقل الفيروس من امرأة حامل إلى جنينها - مما يؤدي إلى ولادة جنين ميت أو إجهاض تلقائي وتشوهات خلقية.

وعلى وجه الخصوص، أبلغت البرازيل عن عدة أطفال ولدوا بصغر الرأس - وهي حالة يكون فيها الدماغ غير مكتمل النمو - وهي النتيجة التي تذكرنا بتفشي زيكا في عامي 2015 و2016، ولا يزال التحقيق في هذه الأحداث مستمرًا، وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

في 3 أغسطس بشأن أوروبوش، أشارت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إلى أنها تعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا لانتشار إضافي للفيروس، مما أدى إلى زيادة النشاط في العديد من دول أمريكا الجنوبية حتى الآن هذا العام، وحذر تقييم منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من أن "خطر الانتشار قد يزداد بسبب تحركات سكانية كبيرة داخل البلدان وبينها، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والحشرية والبيئية".

حتى أحداث هذا الصيف، كان فيروس أوروبوش فيروسًا غامضًا، ولم يحظ باهتمام كبير خارج المناطق التي ينتشر فيها في دورة تشمل الطيور، والكسلان، والحشرات العاضة، وأحيانًا البشر.