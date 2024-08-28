شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 36 محضرا تموينيا لمخابز بلدية وسياحية غير ملتزمة بمواصفات الخبز بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الإدارات التموينية في تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والسياحي والبداليين التموينين والمحال العامة والأسواق، لمتابعة الالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز والأسعار المعلنة للسلع والمواد الغذائية، وعدم المغالاة على المواطنين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات، والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمخالفات تم ضبطها، وشملت 10 محاضر لمخابز بلدية، و5 محاضر لمخابز سياحية ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز، و11 مخالفة لمحال ومطاعم عدم وجود شهادة صحية بمركز البدرشين، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لمخالفات لمخابز بمنطقة الوحدة بحى المنيرة الغربية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري والتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبالأسعار المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.