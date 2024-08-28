شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الغيط": الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاك إجرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن دور الشباب هام للغاية، وتأكد خاصة في العقد الأخير، بالتالي نأمل خيرا أن الحكومات العربية تستطيع تنفيذ الأفكار الواردة في الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي أطلقها ولي العهد الأردني.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقاء خاص، على قناة "القاهرة الإخبارية"،"المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن المنعقد بالأردن على مرمى حجر من الضفة الغربية، مردفا: "جميعنا نتابع ما يحدث في الضفة الغربية على مدى اليوم"

وأشار إلى أنه كان هناك في أحاديث الوزراء جميعها بما فيها أمين عام الجامعة العربية، على رفض الإجراءات الإسرائيلية وهذا الانتهاك الإجرامي، ومطالبة المجتمع الدولي أن ينفذ القانون الدولي مثلما تحدث عنه أصحاب ما يسمون نفسهم أصحاب الحضارات.

وتابع: "يتحدثون عن الرقي والحضارة، وفي نفس الوقت يتغاضون عن كل عمليات القتل التي تدور في فلسطين".