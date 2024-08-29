"دبحت ضرة أختها".. ليلة مقتل ربة منزل داخل شقتها في "أبشواي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد شقيقة ضرتها، وذلك بسبب الغيرة.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "م ر." ربة منزل في أبريل الماضي.

المتهمة بالواقعة هي "و. ص" 45 سنة، أما المجني عليها تدعى "م ر." 45 سنة، ربة منزل، لديها 5 من الأبناء، لقيت الضحية مصرعها على يد شقيقة ضرتها بعد أن سددت لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها داخل منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

المتهمة لجأت إلى ارتكاب فعلتها بداعي أن شقيقتها لا تُنجب وأن المجني عليها دائمة الإساءة لها، وتعمد تدمير حياتهم وتهديد استقرارها هي وأفراد أسرتها بأعمال السحر والشعوذة، الأمر الذي أثار حفيظتها وأشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحًا.

استغلت المتهمة وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وذهبت إلى شقة شقيقتها وخططت لارتكاب جريمة القتل، وبعد أقل من ساعة من ارتكبت المتهمة فعلتها حاولت إخفاء معالم الجريمة عبر التخلص من الأدوات التي كان بحوزتها.

لم يمر الكثير واكتشفت أسرة الضحية واقعة القتل، فتم إبلاغ مركز الشرطة بالعثور على المجني عليها جثة هامدة وهي ملقاة على الأرض داخل شقتها.

مباشرة تم إخطار مدير أمن الفيوم، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة أبشواي، بوقوع جريمة قتل لربة منزل، ذبحًا بالسكين وبها ثلاث طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "م ر." ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحًا كاملًا و3 طعنات متفرقة بجسدها.

وتبين من التحريات والبحث ومتابعة خيط الجريمة، العثور على آثار الدماء أثناء معاينة الجريمة والتي انتهت إلى منزل زوجة شقيق المجني عليها وأثناء مناقشتها تشكك في ارتكابها الجريمة بعد وجود آثار دماء بيديها وإصابة سكين في إحدى يديها، فتم التيقن من ارتكاب شقيقة الزوجة لجريمة القتل.

مباشرة ألقي القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة والتي اعترفت بالجريمة بسبب غيرتها من عدم إنجاب شقيقتها الأطفال على عكس ضرتها.

بعدها تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان الضحية لذويها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرتها.

وبعرض المتهمة على النيابة أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل ضرة شقيقتها بسبب الغيرة وعدم إنجاب شقيقتها.