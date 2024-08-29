نشرة التوك شو| عقوبات مغلظة ضد سارقي الأفكار ووثيقة لإعادة رأس نفرتيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

زاهي حواس: أُعد وثيقة لإعادة رأس نفرتيتي إلى مصر

قال زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه لا بد من ضرورة عمل اتفاقيات بشأن عودة الآثار المصرية المهربة الفترة المقبلة.. أضغط هنا.

أستاذ طب نفسي: السمات النرجسية زادت لدى الأشخاص بعد انتشار "سوشيال ميديا"

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك إحصاءات علمية ودراسات متعمقة أكدت زيادة السمات النرجسية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.. أضغط هنا.

رئيس "القومي للملكية الفكرية": عقوبات مغلظة ضد أي شخص يسرق أفكارا أو محتوى

كشف الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز القومي للملكية الفكرية، دور وأهمية الجهاز في الحفاظ على الملكية الفكرية، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الملف.. أضغط هنا.

عضو "تشريعية النواب": مشروع الإجراءات الجنائية لم يستحدث مواد تسيء للمحامين

أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تمت مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.. أضغط هنا.

جدري القرود.. ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، تفاصيل مرض جدري القرود، المنتشر ببعض دول العالم، موضحا أنه فيروس قديم وليس مستحدث، ويأتي من خلال التلامس وليس سريعا في الانتشار.. أضغط هنا.