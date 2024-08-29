محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في جريمة تزوير.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب "محبوس"، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب "هارب"، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب "هارب".

وقالت تحريات الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.

وشرحت تحريات الأموال العامة في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

وأفادت تحريات الأموال العامة، أن عصام صاصا ساعد شقيقه وموظف سابق، بأن أمدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي.