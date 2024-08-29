شكرا لقرائتكم خبر عن 183 يوما.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى حوالى 183 يوما على بداية شهر رمضان 2025، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.