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وزارة الصحة: لا توجد حالات مصابة بالكوليرا فى مصر منذ عام 1947

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 29 أغسطس 2024 06:00 ص

 قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات مسجلة مصابة بمرض الكوليرا فى مصر منذ عام 1947، وحول الإجراءات المعملية للكشف عن الإصابة بمرض الكوليرا  قالت الوزارة يجب القيام بالأتى:

1-  تؤخذ عينات البراز وتنقل في أكياس ثلجية بها كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة في خلال ساعة وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية فوراً.

2-  في حالة تعذر إرسالها خلال ساعة، يوضع جزء مناسب من العينة في وسط ناقل Cary Blair

"transport medium في كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة مع التأكيد على إرسال العينة الأصلية وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية.

وبالنسبة لتعريف الحالات المصابة بالكوليرا : -

1- الحالة المشتبهة: أي شخص يعاني من إسهال مائي حاد مشابه لماء الأرز (3) مرات أو أكثر

خلال 24 ساعة مع جفاف شديد مع أو بدون قيء.

أو حالة وفاة نتيجة إسهال مائي حاد.

2- الحالة المحتملة لا توجد.

3- الحالة المؤكدة: حالة مشتبهة تم تأكيدها معملياً من خلال عزل ميكروب الكوليرا بعينات البراز أو القىء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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