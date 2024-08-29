شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا توجد حالات مصابة بالكوليرا فى مصر منذ عام 1947 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 29 أغسطس 2024 06:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات مسجلة مصابة بمرض الكوليرا فى مصر منذ عام 1947، وحول الإجراءات المعملية للكشف عن الإصابة بمرض الكوليرا قالت الوزارة يجب القيام بالأتى:
1- تؤخذ عينات البراز وتنقل في أكياس ثلجية بها كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة في خلال ساعة وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية فوراً.
2- في حالة تعذر إرسالها خلال ساعة، يوضع جزء مناسب من العينة في وسط ناقل Cary Blair
"transport medium في كمية مناسبة من الثلج في درجة حرارة من 4 - 8 درجة مع التأكيد على إرسال العينة الأصلية وترسل إلى المعامل المشتركة أو المركزية.
وبالنسبة لتعريف الحالات المصابة بالكوليرا : -
1- الحالة المشتبهة: أي شخص يعاني من إسهال مائي حاد مشابه لماء الأرز (3) مرات أو أكثر
خلال 24 ساعة مع جفاف شديد مع أو بدون قيء.
أو حالة وفاة نتيجة إسهال مائي حاد.
2- الحالة المحتملة لا توجد.
3- الحالة المؤكدة: حالة مشتبهة تم تأكيدها معملياً من خلال عزل ميكروب الكوليرا بعينات البراز أو القىء.
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