شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة معدلات التشغيل بمحافظات الصعيد لـ39.1% بخطة 26/27 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) زيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 39.1% في محافظات الوجه القبلي، ونحو 45% في المحافظات الحدودية في عام 2026/2027.

كما تعمل الحكومة من خلال برنامجها على تحقيق مزيد من العدالة والشفافية في عملية التحويلات المالية (المخصصات القائمة على الصيغ التمويلية من الباب الثاني) من خلال صيغة تعتمد على معايير يتم وضعها للسماح لوزارة المالية بتخصيص الميزانية من الباب الثاني المتعلقة بالتشغيل والصيانة (OM) للمحافظات على غرار ما تم في الباب السادس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية.

وتستهدف الحكومة أيضا دعم التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية من خلال خلق بيئة تمكينية تسمح بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وسلاسل التوريد والمناطق الحرفية في وحدات الإدارة المحلية من خلال دفع التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى أدنى للإدارة المحلية.

جدير بالذكر أن الحكومة تضع نصب أعينها ضرورة تحقيق التنمية المكانية المتوازنة بين المحافظات المصرية، مع العمل علي إعطاء أهمية خاصة للمحافظات الحدودية والصعيد وكذلك المناطق الريفية، فضلا عن حرصها علي تقليص فجوة النوع في سوق العمل، ورفع معدلات التشغيلفي الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.