شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بالإقبال على شراء المنتجات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالإقبال على شراء المنتجات المحلية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالإقبال على شراء المنتجات المحلية.

وأيد 75% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالإقبال على شراء المنتجات المحلية، بينما عارض 25% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالإقبال على شراء المنتجات المحلية.



الاستطلاع



