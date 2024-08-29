شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى قنصل مصر العام الجديد فى بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وزير مفوض أحمد يوسف قنصل مصر العام الجديد بمدينة بورسودان، وذلك قبل سفره إلى السودان لتوليه المسئولية لتنسيق العمل في المرحلة القادمة بين وزارة الزراعة والقنصلية المصرية العامة ببورسودان ولتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وزيادة التبادل التجارى الزراعي والبيطري ودعم الاستثمار الزراعي المشترك.

أكد وزير الزراعة على أهمية دور السفارات المصرية بالخارج في تعزيز سبل التعاون مع دول العالم وخاصة التي تربطها بمصر علاقات متميزة في المجال الزراعي مشيرا إلى أهمية الجهود التي تبذلها البعثة المصرية في السودان لتعميق الشراكة والتعاون مع البلد الشقيق في ظل العلاقات التاريخية والاخوية بين مصر والسودان.

أعرب فاروق عن استعداد وزارة الزراعة تقديم الدعم الفني اللازم في المجال الزراعي والبيطري والسمكي في السودان من خلال باحثي وخبراء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة المختلفة ، وذلك سواء للقطاع الحكومي او للمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة عن الترحيب بتوفير التقاوي عالية الانتاجية والامصال واللقاحات البيطرية.

من جهته تقدم القنصل المصري العام الجديد في بورسودان بالشكر لوزير الزراعة على دعمه الكبير مؤكدا على مواصلة التواصل والتنسيق بين القنصلية والوزارة لتعزيز التعاون الزراعي مع جمهورية السودان بما يحقق مصالح الشعبين بالإضافة إلى العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين في البلدين